Le chef belge qui part à la conquête de Bali

"Normalement, je passe mon samedi en cuisine, mais là, j’ai des réunions, des appels vidéos et je fais du sport." Fin juin, Syrco Bakker (38 ans) partira pour Bali, où il ouvrira Syrco Basè en novembre. "L’année prochaine, j’y serai presque toute l’année avec mon épouse et ma fille. Il y aura un food bar de 30 places et un espace gastronomique de 60 couverts. Dans un bâtiment séparé, je prévois une 'chef’s table' avec un programme complet pour 14 convives qui commencera par un rituel au temple dans le jardin."

Dans un an et demi, Bakker prévoit également d’ouvrir un nouvel établissement à Retranchement, entre Knokke et Cadzand, où il vit. "Nous avons acheté une école de 1884." Fin avril, Bakker a quitté Pure C, l’établissement de Sergio Herman qui arborait deux étoiles au guide Michelin depuis 2010. Avant ce poste, il était second à l’Oud Sluis, l’ancien restaurant triplement étoilé du même Herman.

7h30 | "Charlotte et moi sommes réveillés par notre fille de trois ans et demi. Nous préparons ensemble le petit-déjeuner. Pour moi, il se résume à un double espresso et un grand verre d’eau. Yscha mange un croque-monsieur, une bonne tartine ou un pistolet à l’américain. Au début, concilier travail et vie de famille était difficile, mais je me suis adapté, même en semaine: je ne bois pas d’alcool et je me couche le plus tôt possible pour être en pleine forme le lendemain matin. Le matin, c’est sacré."