Le chef Jamie Oliver publie son premier livre pour enfants

Jamie Oliver a déjà traversé de nombreuses épreuves, mais il conserve cette allure juvénile qui l’a rendu célèbre. Ses yeux sont pétillants, son léger zézaiement est toujours là et il porte des sneakers Adidas Star Wars malgré certains signes de l’âge. "Bien sûr, je commence à regarder dans le rétroviseur", déclare-t-il. "Lorsqu’on arrive à mon âge, on a déjà vécu beaucoup de choses. La souffrance et le deuil, ces choses qui vous affectent profondément, comme la perte d’amis."

Jamie Oliver est aussi un militant passionné: il lutte depuis des années contre les mauvais repas des cantines scolaires et la malbouffe. © Martyn Wheatley/i-Images/eyevine

La famille Oliver a emménagé dans cette propriété quand Jools, l’épouse de Jamie, était enceinte de leur sixième enfant, mais elle l’a perdu. "Notre sixième enfant n’est jamais arrivé", confie-t-il. "Ce n’était pas la première fois. Cela ne fait que renforcer notre gratitude envers nos amis, nos proches et notre travail. Cela fait réfléchir. J’ai longtemps hésité à accorder des interviews ici, mais je me suis dit que je pouvais le faire pour ça."

Écrivain dyslexique

Avec "ça", Oliver fait référence à un livre pour enfant, 'Billy and the Giant Adventure', la première incursion du chef dans l’univers de la fiction, sur lequel il a travaillé pendant des années. Bien qu’il ait déjà vendu des millions de livres, l’écriture n’a jamais été aussi naturelle pour lui que la cuisine ou la parole. En effet, il est dyslexique: à l’école, il avait été orienté dans l’enseignement pour les enfants souffrant de troubles de l’apprentissage, et il a lu son premier roman à 35 ans seulement.

"L’écriture a toujours été un problème pour moi", témoigne Oliver alors que nous traversons un grand potager clos en direction d’une pelouse en pente douce menant à un étang. "La lecture est aussi un problème. Quand je lis le prompteur, je me trompe au moins trois fois de suite. Heureusement, je mémorise très bien. On me demande parfois pourquoi je suis si naturel et spontané: c’est parce que j’ai appris à ne plus lire le prompteur, bien sûr!"

L’idée du livre lui est venue grâce aux histoires qu’il lisait à ses enfants, Poppy (aujourd’hui âgée de 21 ans), Daisy, Petal, Buddy et River. "Mais le moment où ils lisaient mieux que moi est rapidement arrivé", explique Oliver. "Ils m’ont alors demandé si je ne pouvais pas juste raconter l’histoire. C’est ainsi que j’ai commencé à faire des gestes, ainsi que toutes sortes de bruits. Et je me suis mis à les enregistrer." Oliver prend son smartphone et passe un extrait. On entend sa voix: "Chapitre un... "

Buddy (12 ans), le fils de Jamie Oliver, marche déjà dans les pas de son père. sa chaîne youtube, "Cooking Buddies", affiche déjà 133.000 abonnés.

Pour lui, le livre était aussi un moyen de se lancer un défi. "À la quarantaine, on commence à prendre une autre perspective", poursuit-il. "J’ai réalisé qu’à chaque fois que je faisais quelque chose bien, j’étais malheureux ou vulnérable. À chaque fois que je faisais quelque chose d’agréable de manière détendue, le résultat était tout au plus moyen. Quand j’ai remarqué que c’était récurrent, j’ai commencé à me mettre davantage en avant dans tout ce que je faisais. C’est ainsi que je me suis mis au piano, parce que j’avais hérité celui de ma grand-mère."

"Vous savez, tout le monde est à la recherche du bonheur, mais même dans la douleur et le conflit, il y a quelque chose qui vous fait grandir. Lorsqu’on est créatif, le bonheur est parfois un sentiment assez ordinaire. J’entends par là qu’il est intéressant d’être vulnérable et mauvais dans quelque chose, puis d’essayer de s’améliorer. Ce livre pour enfants est aussi angoissant et important que mon premier livre, que j’ai écrit dans les années 90. Un peu comme un amour qui a demandé beaucoup de travail."

Arme secrète

Le livre d’Oliver raconte l’histoire d’un petit garçon, Billy, qui grandit dans un pub et explore les bois avec ses amis. Ils découvrent un monde magique peuplé de petits personnages ressemblant à des lutins, en conflit avec d’autres petites créatures qu’il appelle "boona’s". Le rythme de la forêt, le terme que Jamie utilise pour décrire l’ordre naturel et équilibré des choses, en est perturbé.

Cette charmante histoire regorge de thèmes chers à son auteur. Billy a du mal à l’école, car il est harcelé et souffre de dyslexie. "Il voudrait bien être attentif, mais ses pensées vagabondent sans cesse. Et aussi fort qu’il puisse se concentrer, les mots sur le tableau ou dans ses livres semblent danser devant ses yeux."

Cependant, aussi pénible que soit l’école pour Billy, sa maison est un paradis. Le matin, sa mère prépare du "délicieux bacon avec de la sauce rouge et brune". Billy apprend à ses amis à apprécier les sandwichs au saumon fumé. Lorsqu’il prépare un hotdog, le père de Billy prend la sauce Worcestershire, sa mère ajoute un peu de miel liquide dans la poêle, puis son père sort la poêle par la fenêtre afin de laisser refroidir la saucisse pour qu’elle devienne "délicieusement collante". Oliver consacre trois pages à la description de la préparation du porridge dans la maison de Billy!

"À table, l’ambiance est super conviviale", s’exclame Oliver en riant. "J’espère que ce livre sera perçu comme le prolongement de tout ce que je fais. Les enfants sont mon arme secrète pour mener campagne. L’idée est de créer un monde fantastique fait de vraies valeurs, un monde qui autorise à créer du contenu d’une manière différente."

Le livre audio met en scène des personnages interprétés par son épouse Jools et des amis acteurs, comme Jason Flemyng et Dexter Fletcher, tandis que Jamie Oliver apporte une contribution musicale. Tout semble indiquer que ce premier opus pour enfants n’est que la première pierre d’un nouvel empire pour les enfants. D’où ses baskets Star Wars?

"Billy and the Giant Adventure" de Jamie Oliver.

Enlacer un arbre

Au cours de notre promenade, nous passons devant un bateau et arrivons près d’un magnifique cèdre du Liban aux branches épaisses qui invitent à y grimper. "Cet arbre a été planté en 1675", précise Oliver. "Je voudrais que vous alliez l’enlacer, même si cela vous met mal à l’aise. Cela portera bonheur à vos proches." Nous obtempérons et Oliver prend une photo.

Jamie Oliver a grandi à Clavering, dans le comté d’Essex, où ses parents, Trevor et Sally, tenaient un pub, The Cricketers. Il a appris à cuisiner dans la cuisine de ce pub, si bien qu’il a toujours su qu’il avait un plan B s’il ne réussissait pas à l’école. "Ça me rassurait, car je savais que je pourrais toujours travailler comme cuisinier. Mais il m’a fallu beaucoup de temps pour me réconcilier avec mon enfance scolaire. Aujourd’hui, je sais que dans chaque culture, l’école est l’arme la plus extraordinaire."

Oliver a étudié dans une école de cuisine puis a été embauché au River Café. C’est là que la productrice Patricia Llewellyn a repéré ce jeune homme télégénique et a décidé de miser sur lui: le résultat a été "The Naked Chef", une émission de télé et un livre de cuisine qui ont propulsé Oliver, alors âgé de 24 ans seulement, au rang de star. "Tout à coup, je me suis retrouvé à m’affairer et à me déplacer en scooter. Tout le monde qualifiait ce que je faisais d’aventureux et d’authentique. On m’a beaucoup parodié, mais j’avais déjà de l’expérience et je savais ce que je faisais."

Haro sur la malbouffe

En 2003, Oliver était déjà critiqué pour son omniprésence. Une journaliste l’a même qualifié de "coulis au chocolat dégoulinant de manière écœurante". C’est alors que Jamie a lancé "Fifteen", montrant ainsi que sa passion ne se limitait pas à sa carrière. Un schéma qui allait devenir récurrent: il suscite l’admiration générale, mais on refuse souvent de l’admettre, préférant le dépeindre comme celui qui a éliminé la malbouffe des écoles ou dont le plaidoyer en faveur d’une taxe sur le sucre a ruiné les producteurs de soda.

"J’ai joué le jeu dans les médias au plus haut niveau", déclare-t-il aujourd’hui. "Il y a beaucoup de règles et d’agendas cachés, mais, dans l’ensemble, ce n’est pas si mal." Il rit: "Je suis tenace! Je l’ai toujours été: mon père disait que lorsqu’il y avait deux chemins, je choisissais le plus difficile."

"Pendant les trois premières années de «The Naked Chef», j’ai étéconstamment insulté par des hommes. Mais les mentalités ont changé." Jamie Oliver

Bien sûr, il a aussi connu des échecs. Selon certaines sources, il aurait investi près de 29 millions d’euros pour sauver "Jamie’s Italian", mais il a dû s’avouer vaincu en 2019. "C’est sans aucun doute la pire expérience de ma vie", déclare-t-il. "À l’époque, nous avions créé la meilleure version possible de quelque chose qui était mauvais. C’est comme ça: dans ma vie, j’ai connu le meilleur, mais aussi le pire. Il ne faut pas croire que les choses qu’on aime n’ont connu ni déboires ni échecs en cours de route. C’est également vrai pour moi, et cela signifie que je suis un être humain. Un être humain évalue sans cesse: comment, quand, pourquoi, quoi. C’est tout cela qui fait de vous une meilleure personne, un meilleur employeur ou un meilleur enseignant. Je continue à m’investir en faveur de la cuisine."

Le livre pour enfants "Billy and the giant adventure" a permis à Jamie Oliver de se remettre en question. © Alamy

Boulettes de viande

Il explique qu’il nourrit toujours des projets de restaurant, mais que le contexte économique n’est pas idéal. "Aujourd’hui, c’est difficile de gérer un restaurant", déclare-t-il. "Tout est contre nous. Tout d’abord, nous avons été paralysés par les loyers et les charges élevés. Le personnel était également un problème qui, soit dit en passant, est directement lié au Brexit. Dans ce pays, personne ne veut en parler: ceux qui ont voté pour le Brexit ne veulent plus aborder le sujet et ceux qui ont voté contre n’en reviennent toujours pas."