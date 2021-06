Le Mochi: les boules glacées japonaises, stars de tiktok

Au début des années 1990, la femme d’affaires américano-japonaise Frances Hashimoto, CEO de l’entreprise alimentaire Mikawaya, a eu la brillante idée de fourrer ces boules avec de la crème glacée. L’idée a tellement plu que les mochis de Mikawaya se sont rapidement déclinés en sept parfums différents . Malgré cela, ce dessert est tout de même resté discret... jusqu’à ce que TikTok s’en mêle. On ne sait pas exactement qui a été le premier à promouvoir les mochis glacés à coup de vidéos colorées regorgeant de "miam!", "wow!" et "so satisfying!".

Une chose est claire: ce n’est pas le pionnier, Mikawaya, qui a bénéficié de la hype: sur TikTok, on trouve surtout des mochis glacés du label Little Moons, une marque fondée par Howard Wong et sa sœur Vivien en 2010. Ce qui, au départ, devait rester à une échelle modeste a, sous l’impulsion du hashtag #littlemoons, été vu plus de 50 millions de fois. Résultat: la marque rencontre de sérieux problèmes pour approvisionner tous ses distributeurs, ce qui laisse les fous de mochis sur leur faim.