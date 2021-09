Le proffee: le café le plus musclé de la toile

Pour transformer son café en un "proffee", on peut ajouter des protéines en poudre. Mais comme tout le monde n’a pas de protéines en poudre sous la main, on peut opter pour la version liquide, un shake. Ainsi, de nombreux influenceurs -principalement américains - versent un shake protéiné entier dans leur "doppio espresso over ice" de chez Starbucks, par exemple. Si l’on choisit un shake au lieu de la poudre, le "proffee" ressemble alors fâcheusement à un latte.

Attention à l'équilibre alimentaire

Un shake protéiné peut être une solution à la porté de tous, mais elle n’est toutefois pas une alternative pour tout le monde. Par exemple, pour les adeptes du régime céto, où l’on mange le moins possible de glucides ou "carbs", ce n’est guère une option. C’est justement ce groupe cible que vise la société américaine Premier Protein en commercialisant des shakes protéinés qui ne contiennent ni avoine, ni gluten et seulement 4 grammes de glucides par portion.

Que dit la science à ce sujet? Si l’on ne mange - enfin, dans ce cas-ci, il s’agit plutôt de boire - pratiquement rien d’autre, le risque de sérieuses carences en vitamines et en minéraux est patent. En effet, bien que les poudres et les shakes - et donc ces fameux "proffees" - se déclinent en différentes saveurs, telles que vanille, fraise ou chocolat, ils ne constituent pas pour autant un substitut à une alimentation équilibrée et variée.