Le samedi du fermier bio Dries Delanote

Le sabato de Dries Delanote, à la tête de la ferme bio 'Le Monde des Mille Couleurs' à Ypres: tenir le stand au marché, faire la sieste et de l'introspection.

Le samedi est le trait d’union entre la semaine et mon jour de repos." Le weekend du 12 et 13 septembre, Bruxelles accueillera la seconde édition de Soilmates, un festival proposant conférences, performances, ateliers et dégustations et au cours duquel chefs, artistes et agriculteurs unissent leurs forces pour célébrer la richesse de la terre.

Fournit des légumes, des fleurs et des herbes aromatiques à des grands chefs.

Co-initiateur du festival Soilmates.

Dries Delanote (46 ans), qui bénéficie de la reconnaissance de grands chefs tels que Kobe Desramaults et Matthieu Beudaert, en est l’un des initiateurs et, dimanche, il y donnera une conférence sur l’agriculture régénérative. L’homme est issu d’une famille d’agriculteurs, a étudié l’horticulture, mais, en 2006, après avoir visité plusieurs sites d’agriculture traditionnelle en Bolivie et au Sénégal, il a fondé 'Le Monde des Mille Couleurs' à Ypres: 10 hectares de légumes, fleurs et herbes cultivés en permaculture.

7h00 – "Je me lève avec un bon café. Le boulanger Xavier Gambier, qui utilise nos

produits, apporte des petits pains et des croissants pour notre marché du samedi, que nous organisons dans notre ferme à Ypres."

8h00 – "Je cueille quelques fleurs et herbes aromatiques, que j’ajoute à ce qui a été préparé la veille. Pour pallier le manque de commandes de l’horeca, pendant le premier confinement, nous avons décidé de distribuer des paniers de légumes et d’herbes aromatiques aux particuliers via ce secteur. Au deuxième confinement, nous avons lancé notre marché, et nous l’avons gardé pour satisfaire la demande."

10h00 – "Une cinquantaine de personnes viennent ici. Beaucoup sont des clients réguliers: j’adore cette dimension sociale de mon activité."

13h00 – "Je nettoie et je discute avec les uns et les autres: je peux philosopher sur tous les sujets et ça me fait du bien."

Envoyer des mails aux restaurants est à l'agenda des samedis de Dries Delanote. "Comme La plupart ouvrent le mardi, cela permet aux chefs de prévoir leurs menus."

13h30 – "Une semaine sur deux, mes enfants sont chez moi. Ils ont dix et onze ans et j’essaie de les garder à l’écart des fast-foods. Quand je suis en forme, je cuisine beaucoup, sinon je fais du ‘raw food’ ou un plat de chou-rave ou de chou-fleur au four."

"J’aime aller au resto: à Bruxelles, Humus x Hortense. Passée la frontière, à Boeschepe, le VertMont et, à Zuydcoote, La Grande Marée." Dries Delanote Fermier bio

14h30 – "Je fais ma première sieste de la semaine, d’un quart d’heure à une heure."

15h00 – "Je continue à travailler, à un rythme plus lent: semis, binage, travail dans la serre. La ferme est en constante évolution: je cultive des concombres, des poivrons, des tomates, du pourpier, des épinards et des navets tardifs, ainsi que des herbes aromatiques et des fleurs. Nous pensons déjà à l’hiver et à assurer la continuité pour que les chefs puissent faire leur choix parmi une belle sélection."

16h30 – "Envoyer des mails aux restaurants est une des tâches du samedi. La plupart des établissements ouvrent le mardi et les chefs doivent savoir ce qui sera disponible."

Dries Delanote est co-initiateur de Soilmates, le festival qui met les sols fertiles en valeur.

19h00 – "Avec les enfants, nous allons manger dans un restaurant qui leur plait - De Hollemeersch à Dranouter, ‘t Nonnebos ou De Dreve à Zonnebeke. Quand ils ne sont pas là, je sors avec des copains."

23h00 – "À la maison, j’écoute de la musique, je papote sur les réseaux sociaux ou je regarde un film et je m’endors. J’aime aussi être seul. Je ne suis pas un adepte du yoga, mais je médite à ma façon, grâce à ma connexion avec la terre et à la contemplation. Ou en cherchant qui je suis, en tant que maraîcher et en tant qu’être humain. Pendant la pandémie, j’ai suivi le cours ‘Alchimie de la vie’ chez Dirk Oellibrandt: une sorte de voyage de sensibilisation qui permet de découvrir et de cultiver ses qualités de vie. Je suppose que c’est lié à l’âge."