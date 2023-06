Le vin en canette est-il bon?

Pourtant, une innovation intéressante en matière de packaging a fait son apparition: le vin en canette. Et il semble avoir le vent en poupe. Selon les chercheurs de Grand View Research, le marché mondial du vin en canette devrait croître de plus de 13% par an jusqu’en 2028, une augmentation phénoménale. Le vin en canette est plus pratique, un avantage sacré dans le domaine des boissons. Le format (généralement 250 millilitres, soit l’équivalent de deux verres) est plus commode et la canette est facile à réfrigérer, à transporter, à ouvrir et à boire.