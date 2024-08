Les 15 adresses préférées du chef étoilé Filip Claeys (De Jonkman) à Bruges

2 | Blend

"À côté de Bar Ran se trouve ce bar à vins plus spacieux de Kees et Luk, qui ont tous deux été les meilleurs sommeliers de Belgique. Vous êtes donc assuré de la qualité dans le verre, mais aussi d'un service et d'un accompagnement de premier ordre. Les connaisseurs comme les novices peuvent choisir parmi les 350 vins proposés dans cet intérieur sans chichis. Dites-leur ce que vous aimez boire ; ils vous proposeront une surprise qui sera toujours parfaite. Pour moi, cet établissement mérite trois étoiles."

"Suite au succès de Blend, le duo a récemment ouvert le steakhouse Cult à Bruges, avec une cave à vins où ils stockent plus de 800 variétés. J'ai hâte d'y aller."

| Adresse | Kuipersstraat 6-8, 8000 Bruges

| Site web | blendwijnhandel.be

Blend, à Bruges, est tenu par deux des meilleurs sommeliers de Belgique. © Ann-Sophie Deldycke

3 | De Westhoek

"Dans cette petite épicerie fine du centre-ville, vous achetez des fromages affinés délicieux, beaucoup de charcuterie et – pour moi du moins – le meilleur tartare fraîchement préparé de Bruges. J'adore aussi les crêpes maison, les salades et les tartes au fromage qu'on y trouve."

"Qui fait tout cela tout seul? Benny Sonneville, qui a été maître d'hôtel et visage de De Karmeliet pendant 15 ans. L'un des meilleurs avec qui j'ai eu la chance de travailler. Le service trois étoiles qu'il offrait là-bas, il l'offre aujourd'hui dans sa boutique. Une expérience."

| Adresse | Noordzandstraat 39, 8000 Bruges

4 | In De Reisduif

"Dans ce petit café brun avec terrasse au centre-ville, vous ne trouverez que des locaux. Et ils y servent des bières parfaitement tirées."

| Adresse | Langerei 30, 8000 Bruges

| Site web | visitbruges.be

Le café In De Reisduif dans le centre-ville de Bruges. © Jan Darthet

5 | Reien

"Ces canaux traversent la ville, à la manière de Venise. À 18 ans, alors que je faisais un stage à l'hôtel-restaurant De Snippe et lors d'une édition du festival du Reie, j'ai pour la première fois pris conscience de leur beauté. De l'histoire aussi, qui se lit sur les bâtiments médiévaux. De la culture, et par conséquent du vrai Bruges. Impressionnant depuis un bateau touristique, mais tout aussi agréable à parcourir à pied."

"Mon grand rêve est d'ailleurs de cuisiner ici sur l'eau, avec quelques autres chefs."

| Site web | visitbruges.be

Les immanquables canaux de Bruges. © Jan Darthet

6 | Hoet Optiek

"Vous pourriez trouver cela idiot, mais quand j'ai dû commencer à porter des lunettes il y a quatre ans, j'ai trouvé que c'était un grand pas. Cela m'a donné une excuse pour entrer dans cette optique, qui avait déjà attiré mon attention bien avant."

"Cette entreprise est dirigée par la sixième génération. Pas de montures et de marques grand public ici. Mais une belle gamme de qualité, y compris des créations propres dans lesquelles je trouve mon bonheur ; j'ai trouvé ici ma monture ronde noire et ivoire."

"La famille possédait également autrefois le café Paddock, tout comme l'optique avec un design très personnel. Cet avant-gardisme, on le retrouve aussi chez Hoet Optiek."

| Adresse | Vlamingstraat 19, 8000 Bruges

| Site web | hoet-optiek.be

7 | Criée de Zeebrugge

"Enfant, je venais ici avec mon grand-père pour acheter du poisson. Quand il rencontrait des pêcheurs amis, nous allions au café avec eux – pendant que je buvais un coca, j'écoutais leurs histoires de marins. Ces gens rudes ont un cœur en or, ils incarnent l'honnêteté et l'authenticité. Ils assurent l'évolution continue de la pêche. La manière dont ils travaillent aujourd'hui avec durabilité m'inspire."

"Si vous passez ici en mai à vélo sur le quai, vous verrez tous ces bateaux de pêche. Ils sont alors traditionnellement peints et réparés."

| Adresse | Noordzeestraat 201, 8380 Zeebrugge

| Site web | vlvis.be

8 | Digue et plage de Zeebrugge

"La digue et la plage de Zeebrugge méritent également une place dans cette liste. Parce que Bruges, c'est plus que les remparts de la ville et ce qu'il y a à l'intérieur."

"Mes grands-parents habitaient à Sint-Michiels, d'où nous allions chaque été à la plage de Zeebrugge. Mon cousin, ma cousine, ma sœur et moi cherchions des crevettes et des crabes avec un petit filet."

"En hiver, je viens ici faire du vélo. L'année dernière, j'ai d'ailleurs participé pour la première fois aux courses de plage récréatives qu'ils organisent dans différentes stations balnéaires. Pendant une heure et demie, je me suis battu avec moi-même, mais je me sentais aussi en communion avec la mer."

"Ce que je peux encore recommander à Zeebrugge: des restaurants délicieux comme Lagaar, et en août, WeCanDance a lieu ici, le seul festival où je vais. Pour la musique, pour l'ambiance sympa, et parce qu'il n'est pas encore trop grand."

| Adresse | Zeedijk, 8380 Zeebrugge

| Site web | visitbruges.be

Digue et plage de Zeebrugge. © Jan Darthet

9 | Gran Kaffee De Passage

"Comme je n'ai pas beaucoup de temps le lundi et le mardi, j'aime aller au centre-ville le dimanche soir pour dîner avec ma famille. Contrairement à la plupart des restaurants, ce vieux café-restaurant brun est ouvert le dimanche."

"Au plafond, il y a un sapin de Noël avec des lumières de Noël qui brillent jour après jour, mais on y mange si bien. Des plats à partager en entrée aux moules, en passant par le ragoût, l'américain et les cuisses de grenouilles jusqu'au curry maison. Pas étonnant que ce soit toujours plein le soir."

"La cuisine est ma vie et je ne voudrais rien faire d'autre, mais il y a toujours une certaine pression de performance. C'est pourquoi j'aime aller dans des endroits où je me sens à l'aise pendant mon temps libre. Là où le service amical, la bonne nourriture et l'ambiance agréable priment. Là où il n'importe pas que les verres soient à gauche au lieu de droite."

| Adresse | Dweerstraat 26, 8000 Bruges

| Site web | passagebruges.com

10 | ‘t Nieuw Walnutje

"J'aime aussi passer le dimanche soir dans ce petit restaurant avec une grande terrasse dans le centre touristique."

"Jusqu'à ce que Glen le reprenne de sa mère et y apporte un vent de nouveauté, il était barman chez moi. Ici, il travaille beaucoup avec des produits locaux de qualité et du poisson de la mer du Nord – la prise du jour sur la carte n'est pas un piège à touristes. De plus, vous y trouverez une belle carte de cocktails, de vins et de bières. Et en hiver, il vient à votre table pour préparer son sabayon."

| Adresse | Walplein 3, 8000 Bruges

| Site web | tnieuwwalnutje.be

Glen a repris ‘t Nieuw Walnutje, qui était tenu par sa mère. Avant, il était barman pour Filip Claeys.

11 | De Waterkant

"En dehors du centre se trouve le lac de Saint-Pierre. Pendant la journée, on y pratique beaucoup de sports nautiques, mais au crépuscule, c'est un endroit merveilleusement calme en pleine nature. Par beau temps, on se croirait en vacances dans le sud de la France."

"Vous y trouverez ce petit restaurant avec une petite carte et une belle terrasse. L'ambiance tranquille et cool du surf qui y règne attire beaucoup de jeunes."

| Adresse | Blankenbergse Dijk 75, 8000 Bruges

| Site web | dewaterkantbrugge.com

De Waterkant se trouve près du lac de Saint-Pierre.

12 | Estaminet In ‘t Molenhuis

"Chaque dimanche après-midi, nous faisons une pause sur la terrasse sympa de ce café après une balade à vélo d'environ cent kilomètres pour boire quelque chose avec le groupe."

"En plus de nombreuses trappistes et autres bières, ils ont aussi une petite carte avec notamment des saucisses sèches super délicieuses avec de la moutarde. À l'intérieur, c'est comme le salon de votre grand-mère, avec de vieilles photos et peintures. Quand j'entre ici pour boire un café après une balade sous une pluie hivernale, ils sont toujours aussi accueillants que l'intérieur de leur établissement."

| Adresse | Potterierei 109, 8000 Bruges

| Facebook | facebook.com

13 | L’Heroine

"Dans cette petite boutique de vêtements pour femmes authentique, vous ne trouvez que des créations de designers belges, des bijoux de Wouters&Hendrix aux vêtements de Dries Van Noten, Christian Wijnants et Toos Franken. Aujourd'hui, elle se trouve entre les Zara et les Hema, mais elle existe depuis aussi longtemps que je me souvienne. Contrairement aux magasins entre lesquels L’Heroine se trouve, vous y trouvez de beaux articles que vous ne voyez pas dans tous les rayons ou simplement dans la rue."

"C'est ma femme qui visite régulièrement cette boutique. Elle vient du monde de la couture, et c'est grâce à elle que les beaux vêtements m'inspirent aujourd'hui."

| Adresse | Noordzandstraat 32, 8000 Bruges

| Site web | lheroine.be

14 | Forêt de Ryckevelde

"Cette forêt me donne de l'énergie. Elle m'inspire. Et elle m'apaise, tout comme la mer et la plage peuvent le faire."

‘Avec ma famille, nous habitons tout près. Le matin, nous voyons des chevreuils. C'est aussi merveilleux de faire du VTT ici à travers les couleurs de la nature ou de se promener pendant que le soleil se lève ou se couche entre les arbres.’

| Adresse | Holleweg, 8310 Assebroek | Site web | natuurenbos.be

15 | Verlichting D’Haenens

"Tout comme pour les vêtements, j'ai appris à aimer l'éclairage. C'est comme l'assiette sur laquelle vous dressez votre plat."

"Cette entreprise de quatre étages au centre-ville est connue dans toute la Belgique. On y trouve tout, de l'éclairage intérieur et extérieur, du baroque à l'ultramoderne, et aussi de nombreuses marques belges et exclusives. De plus, ils viennent installer votre achat chez vous, ils réalisent un plan d'éclairage pour vous ou votre architecte, ils donnent des conseils. Ils y mettent leur âme, tout comme moi à De Jonkman."

| Adresse | Predikherenstraat 24 + 26, 8000 Bruges

| Site web | dhaenens.be