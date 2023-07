Les 4 meilleurs rooftops de Bruxelles et ses alentours

Le Soko, Toit, Albert et Tope sont quatre rooftops qui valent le détour en région bruxelloise. L'occasion d'y siroter un cocktail ou un bon verre de vin sous le soleil!

Qu'ils soient perchés sur les toits d'une bibliothèque, ou au-dessus d'une usine de portes dans le Brabant wallon, de nombreux rooftops restent encore largement méconnus à Bruxelles et ses alentours. En voici quatre de nos préférés.

Le Soko Rooftop | Vue sur la forêt de Soignes

Kraainem

Une tour de bureaux sur un carrefour très fréquenté n'est à première vue pas l'endroit idéal pour siroter un cocktail. Mais, au onzième étage, on comprend mieux. La grande terrasse du Soko Rooftop offre une vue spectaculaire sur la forêt de Soignes.

Toit | Sur le toit d'une usine

Braine-l'Alleud

Au rez-de-chaussée, se trouve le showroom d'une usine de portes et de fenêtres. Au premier étage, un espace de co-working. Ce n'est qu'au deuxième étage que l'on peut profiter de la beauté des prairies et des collines qui entourent Braine-l'Alleud. Au loin, on aperçoit même la zone forestière du Hallerbos.