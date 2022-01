Les boules disco dégonflées du restaurant Le Pristine

"Aller au restaurant doit être une fête". C’est le concept qui a guidé le chef Sergio Herman quand il a ouvert Le Pristine à Anvers, en pleine pandémie. Et qui dit fête, dit disco: dans ce restaurant, les boules à facettes dégoulinent des murs et entre deux colonnes.

La nostalgie disco de Rotganzen au pristine

"Pour nous, c’est un souvenir des années de gloire du disco, du Studio 54 à New York, du Paradise Garage et du Roxy", déclare Erik Schilp, qui forme avec Robin Stam et Joeri Horstink le collectif artistique Rotganzen. "La période disco était un épisode très libérateur. Hélas, la fête a été gâchée par le sida et c’est ce que nous voulons exprimer avec ces boules disco affaissées", déclare Schilp. "Il y a de la nostalgie, mais aussi de la joie."