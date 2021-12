Les Cocktails au piment, pour entamer votre repas de Noël de manière explosive

De manière peu surprenante, cette étude indique que nous buvons davantage chez nous (effet covid oblige) et que nous optons de plus en plus pour des boissons non alcoolisées. Les cocktails au piment semblent également spécifiques à la situation critique dans laquelle se trouve le monde. "Dans nos cocktails, nous recherchons de plus en plus les extrêmes", indique ce rapport.