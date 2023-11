M Bistro à Nieuport | Un restaurant sympa avec une étoile Michelin

Tout se passait bien, mais Sofie Billiet et Mattias Maertens souhaitaient déménager: ils se sentaient à l'étroit dans l'adresse du centre de Nieuport où ils avaient débuté en 2015 – et avaient décroché une étoile fin 2017. Depuis la mi-septembre, ils se sont installés dans un ancien entrepôt à charbon, à trois cent mètres à peine de leur première adresse, où ils disposent également d'une salle pour banquets, une proposition qui a beaucoup de succès.

L'architecte, Bjorn Verlinde, a complètement ouvert le restaurant, auquel il a donné une ambiance sobre, en noir et blanc: la salle est éclairée par une abondante lumière venue des fenêtres de la toiture. La cuisine est séparée par de fins rideaux de verre à travers lesquels on distingue les silhouettes du chef et de ses cuisiniers. Bref, ce bistrot est un endroit vraiment agréable!