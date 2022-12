Mon Sabato | Le samedi de Caroline Vercauteren: “Je rêve de visiter des galeries d’art le samedi”

Après avoir remporté le prix Womed Award au début de l’année, Caroline Vercauteren a été nommée pour le Bold Woman Award décerné par Veuve Clicquot. “Bold me décrit bien: je suis une fonceuse. Avec BonMush, je ne veux pas jouer la verte de service. Pour les gens, ça ne signifie plus grand-chose. Plus que les végétariens ou les végans, nous visons les flexitariens (personnes ayant fortement réduit leur consommation de viande, sans l’avoir arrêtée, N.D.L.R.).”

10h30 – “À Lochristi, je vais faire du shopping dans mon magasin préféré, Pand13, qui distribue Sea New York, Ulla Johnson et See by Chloé. Je n’achète pas des pièces, mais des ensembles.”

16h00 – “La journée est presque terminée. Nous devons décider ce que nous allons faire. Je rêve d’aller faire un tour dans les galeries d’art. J’ai récemment fait la connaissance de Val Smets, une jeune artiste qui utilise des pleurotes pour réaliser des tableaux aux superbes couleurs. Elle travaille à Bruxelles et à Helsinki. Une visite est prévue, au cas où notre sieste tomberait à l’eau. En attendant, nous faisons du café et lisons le journal. Pendant un certain temps, nous étions abonnés au Financial Times. J’adorais rêver en regardant le supplément week-end How To Spend It – mais le Sabato est aussi très bien! Pour le reste, je ne lis presque pas, mais j’ai dévoré quatre fois ‘Making Your Way’ de Marion Debruyne et Katleen De Stobbeleir. Un super livre pour les entrepreneurs.”