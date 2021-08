Nature’s cereal: le petit-déjeuner rendu tendance sur TikTok par Lizzo

On dit parfois qu’une douche glacée est excellente, et même recommandée, pour bien démarrer la journée. Bien qu’il n’ait pas encore été prouvé que ce soit également le cas pour le petit déjeuner, sa version glacée est néanmoins ultra-tendance.

🫐🍓🥥 it’s actually really good y’all @natures_food

Et d’où cela vient-il? TikTok évidemment. La plateforme dicte complètement notre façon de manger: après les pâtes à la feta et le Baked Oats (qui a remplacé le banana bread), voici les "nature’s cereal" dont la chanteuse Lizzo (16,4 millions d’abonnés) vante les bienfaits . Vegan convaincue, l’Américaine était à la recherche d’alternatives saines aux produits laitiers et au traditionnel bol de céréales. C’est chez le Jamaïcain Sherwayne Mears, qui a inventé le "nature’s cereal", (un concept qui ne se traduit pas), qu’elle a trouvé de l’inspiration.

Il explique avoir eu, au beau milieu de la nuit, l’idée de chercher un substitut naturel aux céréales. En février, sur son compte TikTok @natures_food, il a publié un mélange de grenade, de myrtilles, de mûres et d'eau de coco fraîche, ce qui lui a valu rapidement plus de six millions de vues! Cet amoureux de la nature affirme que ces "nature’s cereal" favoriseraient la digestion et pourraient apporter assez d’énergie pour courir un marathon. Une affirmation qui semble plutôt audacieuse, car un bol ne compte pas plus de 137 kilocalories.