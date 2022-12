Non, la camomille ne se prend pas qu’en tisane

La camomille se fait une place de plus en plus importante dans les cuisines occidentales. En France, la fleur de camomille est depuis longtemps utilisée pour les desserts et les salades.

Le pouvoir guérisseur et calmant de la camomille est bien connu. Mais saviez-vous qu’elle est également utilisée en cuisine ou qu’elle se marie parfaitement au gin et à la vodka?

Dans la rubrique “What The Food”, Sabato décortique les buzz qui intriguent les gourmands.

Pouvoirs miraculeux

Les extraits de plantes ont des pouvoirs miraculeux auxquels nos ancêtres recouraient abondamment. En cette période de transition, ceux qui réveillent l’herboriste qui sommeille en eux iront cueillir dans leur jardin ou le long de la route des fleurs et des plantes médicinales. En infusion ou en jus vert maison, chaque plante a des vertus pour améliorer la santé au quotidien, comme le prouve depuis des siècles la merveilleuse fleur de camomille. Ces derniers temps, on cultive de plus en plus la camomille partout dans le monde à des fins médicinales et aromatiques. Un chiffre: d’ici à 2025, le marché mondial de la fleur de camomille devrait peser environ 412 milliards de dollars. Pas mal!

Populaire sur internet

Cette petite plante à l’odeur douçâtre, aux ramifications délicates et aux fleurs ressemblant à des marguerites fait aussi fureur sur internet. Sur TikTok et Instagram, la camomille, facile à tresser en bouquets et en guirlandes, est devenue une fleur très prisée pour les décors de fête, bouquets de mariée et décorations photogéniques et conviviales en un rien de temps. Les artistes floraux qualifient la camomille de “bucolique, charmante et nostalgique”. En d’autres termes, sans prétention.

Les clips TikTok avec des fleurs de camomille les plus populaires viennent du Népal. Le Népal est aussi le pays où plus de la moitié de la population vit de la culture de la camomille, ce qui a permis à de nombreux agriculteurs paupérisés de sortir de la misère. Et c’est dans les prairies de ce pays que les TikTokkers affluent en masse: ils filment des cerfs qui gambadent dans les fleurs de camomille ondulant au vent, garantie d’un bel effet et de milliers de vues. Malheureusement, le passage d’un troupeau de cerfs signifie aussi le piétinement sauvage de la récolte. Du coup, les agriculteurs sont en colère et le gouvernement menace de sanctions.

Vue en plein écran Les fleurs de camomille ressemblent à des petites marguerites. ©Mafalda Ramos

Les cuisines occidentales

La camomille se fait une place de plus en plus importante dans les cuisines occidentales. En France, la fleur de camomille est depuis longtemps utilisée pour les desserts et les salades. En Espagne, on ajoute traditionnellement une infusion de camomille au sherry manzanilla. Et certaines microbrasseries brassent de nouvelles bières dans lesquelles sont infusées des fleurs de camomille, comme la Cheeky Camille de Brussels Beer Project ou la bière blanche de Dille & Kamille. Grâce à leur parfum de miel et leur goût subtilement amer, mais rond, les fleurs de camomille apportent plus d’arôme à la bière et aux autres boissons.

Aujourd’hui, la saveur de la camomille inspire des créations audacieuses aux chefs, qui l’intègrent dans des sauces surprenantes. La sauce camomille et ail ou camomille et moutarde, par exemple, vient relever la viande ou le poisson en leur apportant une saveur différente et inhabituelle. Son riche pollen ajoute une note légèrement amère et agréablement douce aux préparations, expliquent les chefs. Sera-t-elle bientôt sur tous les menus qui se veulent un brin innovants? Peut-être. Quoi qu’il en soit, la camomille est excellente pour la digestion, ce qui est encourageant quand on se lance dans des expériences culinaires.

Depuis toujours, on sait que la camomille est excellente pour la digestion et le sommeil.

Fleur médicinale

La camomille est donc savoureuse et saine. Mais quel est réellement son effet? Avant de vous précipiter sur les bas-côtés de la nationale la plus proche, sachez que ses fleurs contiennent de l’apigénine, un composant qui peut se lier à certains récepteurs du cerveau qui favorisent l’endormissement, améliorent le sommeil et ont des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Autrefois, les fleurs de camomille étaient également utilisées en cas de problèmes menstruels, ainsi que pour traiter les problèmes oculaires et l’inflammation des gencives – sous forme de compresses d’infusion. Autre atout, réservé aux blondes: cette infusion de fleurs de camomille permet aussi d’éclaircir la couleur des cheveux.

Recette apaisante