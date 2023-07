Notre sélection de 4 restaurants bruxellois

Dans ce restaurant gastronomique et durable, le jeune chef talentueux Elliott Van de Velde transforme des surplus alimentaires en haute cuisine. La carte fait la part belle aux légumes pour créer des assiettes audacieuses.

Restaurant Entropy à Bruxelles | Original, circulaire et gastronomique

3 | Coquum

Pas peu fier de son surnom "le viking", le chef propose un menu d'inspiration nordique avec des parfums d'Asie. Sa cuisine brute et organique n'en est pas moins exigeante et travaillée. Pour couronner le tout, Coquum accompagne vos plats de vins et boissons exclusivement natures.