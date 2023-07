Notre sélection de 5 restaurants bruxellois

Dans ce restaurant gastronomique et durable, le jeune chef talentueux Elliott Van de Velde transforme des surplus alimentaires en haute cuisine. La carte fait la part belle aux légumes pour créer des assiettes audacieuses.

Entropy Restaurant, Place Saint-Géry, Bruxelles, Belgique Pl. Saint-Géry 22, 1000 Bruxelles, Belgique

3 | Habibi

L'un des aspects séduisants de la cuisine libanaise est qu'elle rompt avec nos habitudes alimentaires traditionnelles. Chez Habibi, on ne propose pas de menu trois services mais une ribambelle de mezzés à partager.

L'ambiance est conviviale et les prix accessibles avec des assiettes aux saveurs prononcées: du classique houmous à des combinaisons plus créatives comme la betterave rôtie à l’huile de menthe et sarrasin grillé. Le restaurant Habibi est animé et sert une cuisine savoureuse, qui revisite les classiques du Moyen-Orient. On ne s'en lasse pas!

Habibi, Rue du Bailli, Ixelles, Belgique Rue du Bailli 38, 1050 Ixelles, Belgique

4 | Coquum

Le chef Cédric Dassonville jouit d'une réputation d'aventurier de la cuisine. Preuve en est: Coquum n'accueille que seize couverts dans une maison mitoyenne à Woluwe-Saint-Pierre pour profiter d'un repas hors du commun.

Pas peu fier de son surnom "le viking", le chef propose un menu d'inspiration nordique avec des parfums d'Asie. Sa cuisine brute et organique n'en est pas moins exigeante et travaillée. Pour couronner le tout, Coquum accompagne vos plats de vins et boissons exclusivement natures.

COQUUM, Rue au Bois, Bruxelles, Belgique Rue au Bois 226, 1150 Bruxelles, Belgique

5 | Miranda

Voilà un restaurant italien dont la cuisine sort des sentiers battus! Au Miranda, dans le quartier du Châtelain, le chef, Alessandro Miranda, et sa sœur, Maria Concetta, présentent des plats vivants et créatifs avec de nombreuses références à la cuisine simple de la Basilicata, leur région natale.

L'aubergine servie avec du chocolat et de la menthe n'a rien à voir avec la classique parmigiana. Le carpaccio de bonite (un poisson de la famille du maquereau) garni de dés de pêches est tout aussi original. Sans parler des raviolis fourrés au parmesan nappés de sauce à l’estragon, poudre de cardamome et réglisse. Bref, le restaurant Miranda n'est pas encore très connu et mérite le détour.

Le restaurant Miranda à Ixelles. © Louchébem

