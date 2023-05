Pourquoi le champignon japonais koji est très sain

Bien que la culture du koji semble simple, elle est assez complexe. Elle demande du temps, mais aussi un équipement précis, dont une armoire de fermentation offrant une humidité et une température constantes. Ensuite, il faut une dose de koji-kin ou spores de koji pour lancer la culture, ce que l’on peut commander en ligne. Le principe est le suivant: il faut saupoudrer des spores de koji sur un substrat de riz, d’orge ou de haricots cuits à la vapeur et les laisser se développer dans cet environnement chaud et humide pendant un certain temps. On voit alors des filaments se développer à partir des spores et s’enraciner dans le substrat dont ils se nourrissent pour former une couche épaisse. On peut l’utiliser pour rehausser le goût des plats ou faire du miso en le mélangeant avec des fèves de soja et du sel. Le miso est un condiment que l’on utilise dans les soupes, mais aussi pour donner une saveur umami aux légumes, à la viande et même aux desserts. Le koji de riz est le miso blanc, le koji d’orge est le miso rouge et le koji de haricots est le mame-miso.

Le koji pur en cuisine

Comment utilise-t-on le koji pur en cuisine? Le koji salé ou shio koji est une marinade fermentée prête à l’emploi, préparée avec du sel, de l’eau et du koji. À la fois salé et doux, c’est l’ingrédient secret de nombreux chefs: en effet, le shio koji révèle l’umami et la douceur de la viande, du poisson et des légumes. Et il rend aussi les aliments délicatement tendres, car il décompose l’amidon et les protéines.

Très sain