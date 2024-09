Recette | Brioche toastée au thon et caviar

Le chef Nicolas Misera, du restaurant Misera à Anvers, joue à la kitchen roulette et c'est vous qui raflez la mise. Au menu cette semaine: brioche toastée au thon et caviar.

"La brioche au homard, pied de porc et truffe est un plat signature de notre restaurant. Si nous ne trouvons pas de truffe fraîche de qualité, nous le remplaçons par une variante, comme cette brioche au thon et caviar, que nous sublimons avec la même attention. Curieusement, la texture grasse du thon cru et le croquant de la brioche toastée me font un peu penser à un hamburger, mais top luxe, car il est couronné d’une belle quenelle de caviar."