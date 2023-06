Recette | Cocktail de crabe aux baies d'argousier, selon Meuser

Pour le cuir de fruits aux baies d'argousier

Mélangez le jus de baies d'argousier avec le jus de fruits de la passion. Prélevez 1/3 du jus et portez-le à ébullition avec la pectine et le sucre. Mélangez avec le reste, puis laissez refroidir. Versez le mélange sur du papier sulfurisé, puis faites sécher au four préchauffé à 60°C, jusqu’à obtention d’une feuille. La feuille doit avoir la texture d'un fin morceau de cuir.