Recette | Huître, kéfir, plancton, algues

Conseil vin

Champagne Victor & Charles Le Brut.

Peu d’associations sont aussi fortes que celle des huîtres et du champagne qui, tous deux, ont un côté minéral, auquel la richesse et les bulles d’un champagne de qualité ajoutent une dimension. Cette cuvée Victor & Charles, issue d’une collaboration entre le négociant belge Filip Mertens et un petit domaine d’Épernay, est composée à 60% de chardonnay et un élevage de 42 mois. Un champagne qui offre un bel équilibre entre fraîcheur et rondeur.