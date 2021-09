Recette: le potiron à la Yayoi Kusama

Le chef et historien de l’art Matthieu Beudaert revisite l’actualité artistique en cuisine. Cette semaine: le potiron de Yayoi Kusama.

INSPIRATION

Certes, il est encore trop tôt dans la saison pour cuisiner du potiron, mais la sculpture de Kusama ravive un souvenir d’enfance: les tomates farcies. J’ai fait sécher au four une tomate ananas, dont la chair orange ressemble à une tranche d’ananas, pour intensifier sa saveur. Je l’ai ensuite vidée et farcie avec un mélange de tomate et de stracciatella di bufala. Pour finir, je l’ai nappée d’une vinaigrette à la mandarine."