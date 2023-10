Recette | Raviolis à la saucisse txistorra

Conseil vin

Nebbiolo, Brezza, Langhe DOC, Italie, 2021

Le nebbiolo est le cépage du barolo, un vin puissant et riche en tanins. Mais le nebbiolo de Giacomo Brezza est léger et souple. La bouche n’offre pas les notes terreuses d’un vin mûr, mais la fraîcheur d’un jeune nebbiolo, sans influence du bois. Beaucoup de baies et même un soupçon d’agrumes. Un vin agréable qui s’accorde bien avec le caractère relevé du plat. (J.S.)