Recette | Steak tartare, vinaigrette au lait battu

Conseil vin

Marcel Lapierre, Morgon, Beaujolais, France, 2021, 24,90 euros.

À Morgon, une appellation du Beaujolais, le nom de Marcel Lapierre, pionnier du vin naturel, est une référence. Ses enfants gardent le cap et proposent ce même vin juteux, vif et fruité dans lequel la cerise semble sauter hors du verre. Et grâce à des vignes de 70 ans d’âge en moyenne, il est à la fois soyeux et intense. À servir légèrement frais. (J.S.)