Restaurant Enishi by Toshiro, à Waterloo | “Pour le meilleur de deux mondes”

Miso et dashi, sashimi et mochi: les restaurants gastronomiques se doivent de mettre au menu un produit japonais. En effet, le Japon est une source d’inspiration pour les chefs belges, mais c’est aussi vrai dans l’autre sens: Toshiro Fujii a quitté Kyoto pour la Belgique afin de se familiariser avec la cuisine d’Europe occidentale. Celui qui fut le second de L’air du temps, le restaurant deux étoiles de Sang Hoon Degeimbre, a aussi participé à la création des restaurants San. Les fans du chef japonais ont goûté le fruit de son talent au Toshiro, son restaurant bruxellois où il bénéficiait des conseils de son mentor.

La cuisine de Toshiro est légère et nature. Il propose, avec une apparente facilité, une gastronomie stylée qui met en valeur la fusion franco-japonaise. Après un morceau de maquereau cru mariné avec du daikon, il nous sert un œuf parfait accompagné de beurre noisette et de dés de pain grillé. La langoustine de trois façons – tartare, bisque et friture – est mise en valeur par une rafraîchissante préparation de cèleri et de pomme. Au restaurant Enishi by Toshiro, la carte est courte: le chef propose un menu quatre (75 euros) ou six services (95 euros). Si les prix sont élevés, les plats sont d’une grande finesse et les produits, d’excellente qualité.