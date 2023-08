Restaurant Furbetto à Leuven | Simplicité et saveurs italiennes

Le critique culinaire Jan Scheidtweiler s'est attablé au restaurant Furbetto à Leuven: "Avec des ingrédients simples, les chefs servent des assiettes pleines de saveurs".

Betteraves et sardines, cou de porc, chou frisé... La carte de Furbetto mise sur la simplicité. D'inspiration italienne - du soffritto à la panna cotta - le style de ce nouveau restaurant rappelle la cucina povera, la cuisine du pauvre, qui propose des assiettes pleines de saveurs à des prix abordables.

Les chefs du Furbetto sont aussi humbles que les ingrédients qu'ils subliment. Gust Vanderwaeren et Jasper Voet sont amis depuis l'enfance. Ils ont tous deux travaillé en Italie, où ils disent avoir succombé pour la simplicité des pâtes et des vins natures. Leur pain ne déroge pas à la règle: les deux chefs préparent chaque jour une focaccia toute simple, délicieuse et addictive.

Publicité

Les chefs Gust Vanderwaeren et Jasper Voet ont tous deux travaillé en Italie avant d'ouvrir Furbetto. © Latifa Saber

Furbetto a ouvert ses portes en mars dans une petite maison joliment réaménagée à Heverlee, un quartier de Louvain. La salle sobrement décorée longe la cuisine ouverte de Jasper et Voet. À l'intérieur, on se sent légèrement à l'étroit sur les petites tables et les chaises d'écolier qui ornent l'espace. Le confort minimal des places assises semble aller de pair avec la cucina povera. Toutefois, la grande terrasse rattrape le coup en cette journée ensoleillée.

Gust et Jasper orchestrent tout eux-mêmes. Seul le soir, un employé leur vient en aide. Il est donc parfaitement compréhensible que la carte du midi se limite à quatre plats. Le menu du soir compte quant à lui une petite douzaine de lignes. Le gros avantage de la cucina povera est son côté bon marché. On peut y déguster une entrée pour à peine 10 euros, et une formule à deux plats pour 29 euros.