Restaurant La Ligne Rouge à Hoeilaart | Une balance qui penche vers le doute

On ne compte plus les jeunes chefs adeptes de la gastronomie classique, mettant au goût du jour la pomme ostendaise, le turbot béarnaise ou le soufflé. Guillaume Desart pratique aussi cette "nouvelle cuisine classique", comme en témoigne le site de La Ligne Rouge, un restaurant une étoile qui a emménagé à Hoeilaart cet été. Le chef se doit d’être ambitieux: il succède à Benjamin Laborie, le Français qui avait décroché une étoile pour la première mouture du restaurant, à Lasne, grâce à des plats alliant base classique, finesse et inventivité.