Restaurant Ma Langue Sourit au Luxembourg | "Mémorable"

Avoir réussi à décrocher deux étoiles Michelin et un 18,5 chez Gault&Millau quinze ans après l’ouverture de son restaurant doit être célébré, et c’est ce que fait Cyril Molard; ce qui ne l’empêche pas de passer saluer les convives dans la salle à manger stylée qu’il a transformée en destination gastronomique depuis 2008. Vu de l’extérieur, l’établissement présente un aspect rustique et traditionnel. À l’intérieur règnent le calme et le luxe. La dévotion à la gastronomie est perceptible et se traduit aussi dans le ballet minutieux du personnel en salle et en cuisine.

Quand le chef, expert et serein, vient présenter en personne cinq dégustations raffinées, on comprend pourquoi il est tellement apprécié des critiques gastronomiques. Tant la préparation des cuisses de grenouille que la tartelette aux fèves, estragon et basilic font preuve de maîtrise et d’originalité. Ces qualités se reflètent également dans le menu, même si l’on se prend à souhaiter que le chef mise davantage sur la générosité et le plaisir gustatif à l’ancienne. En effet, on se demande ce que viennent faire une crème d’amande et une myrtille à côté d’un frugal morceau d’anguille laquée. De même, quelques tomates accompagnées de stracciatella semblent peut-être un peu simples pour justifier deux étoiles.