Restaurant Primitif à Gedinne: petits prix et expérience culinaire hors du commun

Jan Scheidtweiler s’attable au Primitif à Gedinne, ou un duo de chefs propose des préparations de haute volée. Ambiance chaleureuse, prix doux et audace culinaire sont de mise.

Les deux chefs et amis Augustin Massinon et Darius Van Hoef s’inspirent du primitivisme, un courant artistique du début du XXe siècle qui s’appuie sur la pureté et l’essentiel. Ce qui pourrait se traduire en cuisine par "sublimer les produits locaux". Ils se sont lancés dans cette aventure à la fin de l’année dernière, après avoir travaillé ensemble à l’Amandier, un restaurant du Brabant wallon.