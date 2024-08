Sabato Summer cocktails | Aviation avec liqueur de violette par l'Atelier Paul Morel

Paul Morel remporte, selon nous, le prix de l'atelier le plus attrayant de Belgique . Dans l'ancien laboratoire de la brasserie De Koninck à Anvers, Morel a créé un intérieur qui peut rivaliser avec les restaurants et bars japonais les plus raffinés. Atelier Paul Morel n'est pas un bar à cocktails à proprement parler, mais un cabinet de conseil pour le secteur des boissons et de l'hôtellerie.

Morel donne des conseils aux restaurateurs, hôteliers et autres qui ont besoin d'accompagnement en matière de boissons. Ses clients sont très divers et le travail est toujours sur mesure. " Un nouveau bar d'hôtel est différent d'un restaurant gastronomique avec une cuisine italienne. Un festival a des besoins différents de ceux d'un bar à cocktails classique ", dit Morel.

Comment abordez-vous les cocktails chez Atelier Paul Morel?

Paul Morel : "Pour moi, un cocktail doit avant tout être agréable à boire et équilibré. Les produits choisis doivent se mélanger parfaitement pour obtenir des nuances de saveurs et des combinaisons harmonieuses. Lorsque le taux d'alcool est si élevé que vous devez plutôt déguster que boire, cela me plaît moins. Je préfère des saveurs légères et raffinées, bien équilibrées, plutôt que du fort et du lourd."