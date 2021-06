Testé: la terrasse de l'année du Brugmann

Adresse?

Restaurant Brugmann, Avenue Brugmann 52/54, 1190 Bruxelles. Tél. 02/880.55.54 www.brugmann.com Fermé le lundi et le samedi midi. Service voiturier.

Terrasse

Parfaite, loin de l’agitation de la ville car à l’arrière d’une maison de maître et près d’un parc. Une partie de la terrasse est chauffée, couvertures à disposition.

Vin

Une carte avec beaucoup de grands noms, mais peu de personnalité. Prix conséquents. choix limité de Vins au verre. Un point À améliorer donc.

Addition

186,60 euros pour deux couverts.

On y retourne?

La terrasse est extraordinaire, mais le prix est quelque peu trop élevé par rapport à la qualité.