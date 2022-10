Testé: le menu en cinq services d’Au Moriane, à Liège

Bien que Liège jouisse d’un important rayonnement et d’une riche tradition culinaire, la ville ne compte guère de restaurants intéressants sur le plan gastronomique. À l’exception de Toma et de l’Héliport Brasserie, deux établissements étoilés au Michelin, la fougue culinaire y fait défaut, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour Sébastien Lambert-Carabin. Le jeune chef est l’un des rares à faire preuve d’ambition gastronomique dans la Cité ardente. Après un impressionnant parcours qui l’avait mené de l’Héliport à des établissements aussi prestigieux que Sketch et Trinity à Londres, il a ouvert Au Moriane début 2020. Serait-il le nouvel espoir tant attendu?

Chez ce jeune talent, on n’échappe pas au menu unique (cinq services, 75 euros). Notre seule liberté consiste à préciser si nous souhaitons également du fromage (13 euros). De copieuses dégustations, dont un impressionnant sorbet de gaspacho et ventrèche croustillante, indiquent que nous avons affaire à un chef généreux. Cette qualité transparaît également dans l’entrée de dorade. Seul bémol, il y a trop de choses dans l’assiette: outre le sashimi de dorade flanqué de savoureuses tomates, le chef a également réalisé une composition non nécessaire à base de sorbet aux olives et anchois. Le filet de sauce au yaourt n’ajoute rien non plus à cette préparation. Ce trop-plein de saveurs est peut-être à mettre sur le compte de l’enthousiasme de la jeunesse.