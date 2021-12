Testé: le restaurant pop-up d'Albert Adrià et Alain Ducasse à Paris

Jan Scheidtweiler s’attable au restaurant parisien ADMO, où officient deux superstars: Alain Ducasse et Albert Adrià.

Tous les superlatifs sont-ils de mise pour l’ouverture d’un restaurant pop-up par deux grandes stars des fourneaux, le pape de la gastronomie française et le prince de la cuisine moléculaire? Depuis le 9 novembre et jusqu’au 3 mars, Alain Ducasse, 34 restaurants sur trois continents, officie avec Albert Adrià, acteur d'El Bulli, proclamé cinq fois meilleur restaurant du monde, cuisineront à quatre mains au restaurant éphémère sur le toit-terrasse du Musée du quai Branly. Déjà, la vue sur la tour Eiffel est époustouflante, alors, que dire de l’assiette?

Vue en plein écran ©ADMO

Outre son ami espagnol, Ducasse a fait appel à son chef exécutif, Romain Meder, d’où le nom, ADMO, acronyme composé avec les initiales des trois chefs, suivi du O d'Ombres, nom du restaurant du Musée du quai Branly. Citons aussi un quatrième et un cinquième acteur: Jessica Préalpato, chef pâtissière de l’équipe Ducasse, et Dom Pérignon, la maison de champagne qui parraine et influence le menu d’ADMO - certains plats ont été conçus pour accompagner le Rosé 2008, le millésime que Dom Pérignon vient de lancer.

À Paris, ce duo de chefs de choc offre une expérience du luxe originale.

Au ADMO, les prix sont également au superlatif: un lunch est facturé 200 euros et un dîner, 380 euros. À ce tarif, les produits nobles sont au menu, tels que truffe, caviar ou concombre de mer, mais l’objectif principal du duo de chefs de choc semble être de nous offrir une expérience différente du luxe. Ducasse est animé par une quête du naturel, loin de l’excès de sophistication. Adrià met sa créativité au service d’ingénieuses combinaisons, à l’instar du soba de peau de morue, bouillon de champignon et oursin, langue d’oursin de Galice et œuf de caille mollet.

Les styles d’Adrià, de Ducasse et de son équipe s’harmonisent à la perfection: on n’a pas l’impression de déguster la création d’un seul chef, ce qui donne lieu à des plats étonnants tels que le couteau de Galice, beurre de verveine acidulée, extraction de persil, coriandre, plantain corne de cerf assaisonné de gingembre, citron et beurre noisette. Ou à des préparations de fou (on pense au homard accompagné de betteraves pimpées aux baies de cornouiller) ou d’une simplicité esthétique avec un chou-fleur nappé de mole (sauce mexicaine épicée).

Bref, on ne déplore pas l’absence de viande dans ce menu qui fait honneur aux légumes et aux poissons. Si ADMO n’est pas toujours le restaurant de tous les superlatifs, il est certainement original et dans tous les sens du terme.

Une cuisine de stars qui met en scène les légumes, les poissons et la créativité.