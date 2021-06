Testé: les classiques de la cuisine belge au Variétés

Notre critique gastronomique Jan Scheidtweiler s’attable au Variétés à Ixelles: une adresse délicieusement nostalgique.

Est-ce parce qu’ils font de la créativité une obsession? Ou parce qu’ils pensent qu’ils ne peuvent plaire qu’avec des produits coûteux? Quelle que soit la raison de leur quête incessante de succès, les chefs ignorent trop souvent un classique imparable: le poulet rôti à la broche. Le fait que Le Variétés fasse de cette gourmandise le thème central de sa cuisine est un de ses atouts. Mais cette adresse de la place Flagey, établie juste à côté du café Belga, a d’autres arguments gourmands.

Vue en plein écran

Le Variétés est un projet de la famille Litvine, à qui l’on dit la Villa Lorraine et ses satellites, comme La Villa in the Sky et La Villa Emily. Alors que ces établissements visent principalement la haute gastronomie et les étoiles Michelin, Le Variétés se consacre aux grands classiques de la cuisine belge: croquettes de crevettes grises, américain-frites et escargots.

Le restaurant est installé dans le célèbre bâtiment de l’architecte Joseph Diongre pour la Radio nationale en 1938. L’élégante atmosphère vintage est restée dans son jus. Avec ses nombreuses fenêtres, son parquet et ses murs en zebrano, le restaurant est à la fois lumineux et rétro. La salle en L est ouverte sur le bar et la cuisine et une terrasse accueille 70 couverts.

Pour ceux qui connaissent le quartier: avant que la famille Litvine ne reprenne Le Variétés, c’était déjà un restaurant/brasserie, mais l’établissement a fait faillite. Le nouveau Variétés a ouvert le 14 octobre 2020, quelques jours avant que l’horeca ne doive fermer ses portes alors que, pendant ces quelques jours, le nouveau restaurant avait déjà fait forte impression.

Les classiques de la cuisine belge: poulet rôti, américain-frites, croquettes de crevettes.

De la cuisine ouverte dirigée par Vladimir Litvine et Larbi Ouriaghli Herizi sont sorties des croquettes de crevettes légères et croustillantes (16 euros la paire). Le poulet (43 euros pour deux), servi sur un plateau argenté, était savoureux, escorté d’une crème de morilles ou d’une classique sauce albufera (à base de bouillon de volaille, foie gras, cognac et copeaux de truffe) rendait pleinement justice au volatile embroché.

Vue en plein écran Le Variétés est intallé au sein du bâtiment historique de la radio nationale.

Ces morilles et ces truffes donnent une aura de luxe au Variétés, en harmonie avec la Litvine’s touch. Ce qui se vérifie également dans les délicats ravioles de homard (20 euros) et les langoustines et cœur de laitue (18 euros). Quand le luxe est aussi délicieux et abordable qu’ici, personne ne s’en plaint! Le Variétés a rouvert le 9 juin avec une carte quasi inchangée. Bref, une adresse recommandée!