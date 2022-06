Testé: restaurant Eneko, la cuisine basque s'affiche à Bruxelles

Adresse

Eneko Basque | Rue Fossé aux Loups 47, 1000 Bruxelles | tél. 02/227.31.06 | www.enekoatxabrussels.com | fermé dimanche et lundi

Addition

157 euros pour deux

Sommelier

Belle carte de vins espagnols et basques. Dont un blanc du domaine Azurmendi. De 35 à 175 euros la bouteille. Dix vins Espagnols au verre, de 6 à 12 euros

Décibels

L'atrium était désert et ultra silencieux en ce midi de semaine

On y retourne?

Cette cuisine de qualité à prix raisonnable vaut le repas, mais ici, on vient plus pour les rendez-vous d'affaires que pour la convivialité.