Testé: un repas face aux ours polaires dans le restaurant gastronomique de Pairi Daiza

Adresse

Domaine de Cambron, 17940 Brugelette

www.pairidaiza.eu

Tél. 068/250.850

Fermé le lundi et le mardi.

Addition

243 euros pour trois couverts.

Vin

Carte trop française: parmi les noms familiers de la Loire, du Bordelais et de Bourgogne, ici et là apparaît une bouteille italienne ou autrichienne.

Décibels

Le Mökki est spacieux et chaleureux, avec des tables très espacées: l’endroit idéal pour commenter sa visite au parc.

On y retourne?

Le restaurant est le bon complément d’une visite du parc, mais, la note se révèle un peu salée et des erreurs de service ont été notées.