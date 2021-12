Testée: la cuisine de Kenzo Li, chef primé de La Table de Demain

C’est pourquoi, un soir d’automne, nous nous retrouvons à une table avec vue sur l’îlot de cuisson futuriste derrière lequel le chef dresse méthodiquement ses assiettes. Il s’avère que Kenzo Li est à la tête d’un demi-restaurant. La moitié de ce grand bâtiment léger, situé près du confluent de la Sambre et de la Meuse, s’appelle en effet Demain à Main et propose des plats accessibles servis au comptoir. Li officie dans l’autre moitié, dédiée à la gastronomie. Les deux projets ont été conçus par la famille de restaurateurs Gersdorff.

View this post on Instagram

Après un chou ramolli, fourré de crème de parmesan et gelée de chou-fleur, on espère une amélioration avec l’œuf surprise annoncé au menu. Hélas, cet œuf est accompagné d’une garniture peu cohérente de champignons et de noix et d’un velouté de topinambours. Voilà qui n’annonce rien de bon.

Une belle assiette de bar nous apporte enfin ce que nous sommes venus chercher. Le poisson, cuit sur peau, repose sur un savoureux lit de fenouil rôti et de chorizo. Ensuite, c’est à nouveau la déception: le filet de biche basse température est insipide et la savoureuse garniture d’airelles et cèleri-rave ne parvient pas à le sauver. Le dessert à base de cèpes, sapin, chocolat et noisettes est un bol rempli de crèmes et de gouttes. Quel est l’intérêt d’un plat créatif si le goût n’est pas au rendez-vous? On s’attendait à mieux de la part d’un chef primé.