Testée: la cuisine sincère et sans reproche de Flamme

Les deux entrepreneuses se sont rencontrées au restaurant Bouchéry, connu pour ses préparations créatives raffinées à base de fruits et de légumes. Chez Flamme, ces derniers jouent également un rôle majeur, comme la sucrine sur le gril, le melon grillé et les pickels à la lavande, mais sans voler la vedette à la saucisse: la saucisse de porc (13 euros) le soir et le classique stoemp saucisse (13 euros) le midi. Le boudin blanc aussi est à l’honneur dans un sandwich au raifort (12 euros) ou une assiette de salade (15 euros).

Et ils mettent l’eau à la bouche. Comme une belle terrine de porc, câpres, ail des ours, oignons marinés et graines de moutarde (7 euros), que l’on savoure avec une belle tranche de pain grillé sur le feu et du bon beurre. Autre régal: le filet de maquereau. Le poisson, également cuit à la flamme, est servi avec du freekeh, du blé vert grillé dont le goût rappelle celui du boulgour: cette préparation plus sophistiquée s’accompagne de patates douces et d’une salade de fenouil émincé, échalote et graines de fenouil qui apportent ce qu’il faut de vivacité à l’ensemble (15 euros).