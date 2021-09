Testées: les pizzas primées de La Piola

Tout comme Michelin décerne des étoiles aux restaurants gastronomiques, le guide italien "50 Top Pizza" élabore un classement des meilleures pizzerias. Dans le rapport 2021 qui vient d’être publié, un restaurant bruxellois trône en huitième position du classement des 50 meilleures pizzerias d’Europe hors Italie . La Piola Pizza, en face de l’église de Saint-Josse-ten-Noode, a séduit le jury: pizzas à la croûte légère et savoureuse , service rapide et intéressante carte des boissons. Les amateurs sont prévenus!

Hormis quelques desserts et entrées simples (burratina et tomates, bresaola et roquette), on ne trouve ici que des pizzas. Le choix est pour le moins impressionnant: la carte propose 60 variantes: calzone (pizzas pliées), rosse (à base de tomate), bianche (à base de fromage) et speciali. Heureusement, les classiques douteux (et c’est un euphémisme) comme la pizza hawaï n’ont ici pas droit de cité: les pizzas sont garnies de produits typiquement italiens comme nduja, mozzarella fumée, lardo di Colonnata ou oignon rouge de Tropea.