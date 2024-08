VIDEO | Sabato Summer Cocktail: le Summer Margz de Bar Ran à Bruges

Et puis il y a bien sûr ses deux sœurs. Ran est l'enfant du milieu, Hannah, sa sœur aînée, devient directrice de la mixologie lors de la réouverture du Grand Hotel Astoria en tant que Corinthia Brussels dans notre capitale. "Un très grand poste, très prestigieux, nous en sommes fiers", raconte Ran. "Noa, ma sœur cadette, est la force motrice derrière The Pharmacy et The Ugly Duckling à Knokke. Chef, barman, manager, elle fait tout. Une tante très énergique", dit-il avec un clin d'œil affectueux.

Y a-t-il alors une rivalité entre le frère et les sœurs Van Ongevalle? "Nous sommes tous les trois dans le même secteur, mais tous les trois dans des domaines totalement différents. Papa et Noa sont à Knokke, moi ici à Bruges, Hannah à Bruxelles. Nous ne nous marchons certainement pas sur les pieds et nous faisons aussi beaucoup de projets ensemble. De plus, nous sommes la seule 'famille de cocktails' en Belgique, ce qui nous rend uniques et que nous trouvons tous très chouette."