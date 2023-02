10 moments forts d’Edouard Vermeulen, à la tête de Natan, l’unique maison de couture belge

“Je pense que la couture doit être mettable et abordable. Une robe couture Natan peut aller de 1.800 euros à dix fois plus, en fonction de l’importance du travail et de la finition. Je n’ai jamais eu l’ambition de créer des robes haute couture complètement exubérantes, qui ne seront portées qu’une seule fois. Pour de nombreuses maisons, la haute couture est une image qui permet de vendre des parfums et des it-bags. Le mois dernier, lors de la semaine de la haute couture à Paris, la robe ‘tête de lion’ de Schiaparelli a fait sensation. Ce pur coup de pub est super pour les réseaux sociaux, mais, en ce qui me concerne, le contact avec mes clientes me procure davantage de satisfaction: j’aime voir les femmes rayonner lorsqu’elles portent du Natan, qu’il s’agisse d’une robe couture lors d’un mariage ou d’un tailleur pantalon au bureau.”

“Ma nièce, Marie-Charlotte, travaille chez nous. C’est une jeune femme passionnée de mode, qui a vécu à Londres pendant de nombreuses années et a travaillé pour le grand magasin de luxe Selfridges et la plateforme de mode Net-A-Porter. Elle porte des pièces Natan de sa grand-mère qu’elle combine de manière nouvelle et fraîche. Il n’y a pas plus beau compliment!”

2016 | “The Dress”, documentaire en collaboration avec le MoMu

“J’ai été très honoré qu’une création de Natan soit reprise dans la collection permanente du Musée de la mode d’Anvers. Cerise sur la gâteau: un magnifique documentaire présentant la fabrication complète de la robe a été réalisé pour l’occasion.”

“La mode belge a toujours – à juste titre – accordé une grande attention au rôle de l’Académie de la mode et des Six d’Anvers. C’est l’avant-garde, mais ce que je fais se situe dans un tout autre univers. Je ne me considère pas comme un créateur, mais comme un couturier, la nuance est importante. J’ai déjà eu des discussions à ce sujet avec Christophe (Coppens, N.D.L.R.), mais je reste sur ma position! (rires) Un créateur est quelqu’un qui apporte l’innovation et invente des tendances, à partir de sa propre vision artistique. Un couturier est plus centré sur les souhaits de sa cliente.”

2017 | Noblesse oblige

“C’est un beau couronnement, n’est-ce pas? On estime manifestement que j’ai contribué de manière positive au rayonnement de notre pays et recevoir une telle reconnaissance est très gratifiant. Mais je n’ai encore jamais eu recours à ce titre: imaginez que je me présente comme le Baron Edouard Vermeulen... Jamais de la vie! J’ai un blason avec une aiguille et du fil ainsi qu’un moulin, en référence à mon nom de famille et à la profession de mes parents, qui étaient brasseurs.”

9 | Tremplin vers l’étranger

2022 | Pop-up au Bon Marché

“Un rêve devenu réalité, tout simplement. Il y a beaucoup de superbes grands magasins de luxe à Paris, mais la meilleure carte de visite pour une maison de couture est pour moi Le Bon Marché. Le fait de pouvoir y installer un corner de trente mètres carrés a eu un effet positif sur l’image de Natan à l’étranger: nous sommes depuis peu disponibles dans les grands magasins de luxe Bongénie-Grieder à Genève et Zurich, et cette étape est très importante. Je considère l’expansion internationale comme une priorité, car en Belgique et aux Pays-Bas, nous sommes au maximum de nos possibilités.”

“Peut-être qu’avec l’aide d’un investisseur, nous aurions pu nous développer plus rapidement à l’international, mais je considère aussi le fait d’être toujours restés indépendants et d’avoir pu garder le contrôle total comme un atout.”

“J’ai toujours été très prudent, et je suis loin de le regretter. Je veille sur cette maison comme sur la prunelle de mes yeux. Tous ceux qui travaillent ici sont comme une famille et il est important que chacun soit fier et heureux de travailler pour nous. Nous évoluons et innovons constamment, mais prendre de gros risques et tout mettre en jeu, ce n’est pas dans ma nature. Je ne peux être heureux que si j’ai l’esprit tranquille.”

10 | L’avenir

2023 | Christophe Coppens, directeur artistique ad interim

“Je ne suis pas nostalgique. Je chéris le passé, mais je préfère me tourner vers l’avenir. Durant toute cette année, nous célèbrerons le quarantième anniversaire de Natan en projetant de nouveaux plans pour l’avenir. Pour cette année anniversaire, Christophe Coppens s’est joint à nous en tant que directeur artistique. Sa mission est simple: il doit tout remettre en question. Son rôle est d’être un véritable disrupteur: l’œil de quelqu’un d’extérieur peut s’avérer un atout très rafraîchissant lors d’une année placée sous le signe de la réflexion et de l’innovation.”

“Je sais que, pendant un an, on me demandera pendant combien de temps je compte encore continuer. Et la réponse sera toujours la même: je continuerai à travailler aussi longtemps que possible, avec autant de passion qu’au premier jour, il y a quarante ans. Natan, c’est ma vie, et ce secteur oblige à toujours rester en mouvement, à ne jamais s’installer dans ses certitudes: deux fois par an, il faut tout recommencer. Il faut se dépasser et rester curieux. J’ai une excellente équipe qui pourra continuer même sans moi, et peut-être que quelqu’un venu de l’extérieur aura pour projet de stimuler la croissance internationale de la maison. Je ne sais pas du tout ce que l’avenir nous réserve.”