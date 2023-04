10 montres de luxe pour être en avance sur son temps

4. La plus technique

Six horlogers, à un tournant de leur carrière, se réunissent pour se faire plaisir. Objectif: repousser les limites de l’art et de la technique. Cumulant plus de 150 ans de métier, ils donnent naissance à l’ART01, pièce superlative à tourbillon, boîte 100% saphir et mouvement littéralement suspendu dans le vide. Un objet rare pour collectionneur averti. Il n’y aura que 20 pièces pour un prix qui reste assez raisonnable.