5 astuces pour tirer le meilleur son de votre collection de vinyles

Certaines platines sont des appareils tout-en-un et englobent tout ce dont vous avez besoin pour écouter de la musique. Cependant, la plupart d'entre elles nécessitent encore un amplificateur externe capable d'amener le faible signal électrique de la cartouche à un niveau sonore audible.

Vous pouvez améliorer la qualité sonore en utilisant un préamplificateur phono séparé. En règle générale, un modèle distinct offre une meilleure qualité sonore que le préamplificateur phono intégré ‘gratuitement’ dans votre amplificateur standard. Un préamplificateur phono est même indispensable si votre amplificateur actuel ne dispose pas d'une entrée PHONO dédiée.

Les modèles les plus avancés offrent également des options supplémentaires permettant d’ajuster l'amplification de manière plus précise en fonction de la cartouche que vous utilisez sur votre platine. Elles vous permettent souvent de paramétrer le son en fonction de vos préférences personnelles.

4 | Nettoyez le disque (oui vraiment!)

Pro-Ject Vinyl Cleaner VC-S, © Pro-Ject

Souvent, les disques vinyles achetés d'occasion accumulent de la poussière et de la saleté dans leurs sillons au fil des années. Même les disques neufs peuvent contenir de la saleté invisible en raison des résidus du processus de production. Ces salissures sont souvent à l'origine des crépitements, chuintements et autres bruits qui, ironiquement, sont considérés par beaucoup comme faisant partie du charme des disques vinyles. Cependant, un disque vraiment propre est silencieux et ne laisse entendre que la musique.

L'achat d'une brosse en fibre de carbone est votre premier et meilleur allié contre les vinyles sales. Placez le disque sur la platine et enfoncez légèrement les poils de la brosse dans les sillons. Allumez votre platine et faites doucement glisser la brosse du centre vers l'extérieur du vinyle. Vous serez étonné par la quantité de poussière que vous pouvez retirer de certains disques!

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans le nettoyage de leurs vinyles, il existe des machines conçues pour un nettoyage humide. La plupart d’entre elles vous permettent d'appliquer vous-même sur le disque en rotation un liquide de nettoyage qui est ensuite aspiré par l'appareil. Résultat: un vinyle sec et nettoyé en profondeur. À l'autre extrémité du spectre, il existe des machines entièrement automatiques (et coûteuses!) qui nettoient et sèchent vos vinyles au moyen d’ultrasons. Ces appareils parviennent à éliminer les plus petites particules de saleté des sillons de vos disques.

5 | Vérifiez l'emplacement de votre platine

Une platine est un appareil très sensible, conçu pour capter les moindres vibrations et nuances dans les sillons de vos vinyles. Par conséquent, ne placez pas votre platine n'importe où dans votre habitation.

Assurez-vous tout d'abord que le niveau de votre platine est parfaitement réglé afin d’éviter les erreurs dans le mouvement du bras de lecture sur le disque. Évitez également de la déposer sur le sol ou, pire encore, sur vos haut-parleurs. Les bruits de pas sur le sol, les ondes sonores et les vibrations de vos haut-parleurs seront captés par votre platine et prendront le dessus sur la musique que vous désirez écouter.