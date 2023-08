5 objets du quotidien pour un retour au travail réussi

Ecovacs ? Ecovacs est une entreprise technologique chinoise qui possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Elle existe depuis 25 ans - en termes de qualité des services après-vente, vous êtes donc au bon endroit. Attention lors de l'utilisation de l'application: ceux qui préfèrent ne pas partager d'informations personnelles devraient se plonger dans les paramètres. Toutefois, le robot n'est pas équipé de caméra, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter d'éventuelles images de votre maison.

| Ecovacs Deebot T20 omni-robotstofzuiger

| Prix: environ 1.000 euros

2 | La brosse à dents électrique durable Suri

La brosse à dents électrique durable Suri.

Combien de brosses à dents une personne utilise-t-elle au cours de sa vie? En rapprochant l'espérance de vie de 82 ans en Belgique à un changement trimestriel de brosse à dents, vous avez la réponse: 328 (pour la durée de vie de l'ensemble de la population belge, nous parlons de 3,8 milliards de brosses à dents, selon la même méthode de calcul). Il semble donc parfaitement logique de prendre en compte l'impact écologique d'une telle quantité de plastique jetable.

La start-up britannique Suri propose une solution avec sa brosse à dents électrique Suri Sustainable. Le manche est fabriqué en aluminium recyclable et est conçu pour être facilement réparable. La brosse est fabriquée à partir d'amidon de maïs, les poils à partir d'huile de ricin (également connue sous le nom d'huile de castor). Quand la pile est en fin de vie, Suri promet de la remplacer moyennant un certain prix. Un programme de recyclage des brosses à dents est déjà en cours aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans l'Union européenne, ce n'est pas encore possible: mais l'entreprise est tout de même certifiée B, ainsi ses critères écologiques sont garantis par une tierce partie indépendante.

Une brosse à dents écologique permet-elle un brossage aussi efficace qu'une brosse à dents "classique"? En tout cas, la Suri Sustainable se présente comme une "brosse à dents sonique", qui nettoie les dents à raison de 33.000 vibrations par minute (sachez toutefois que certaines marques concurrentes vibrent encore plus vite). Sur le site web de Suri, vous trouverez également une étude clinique sur l'efficacité de l'appareil (bien qu'elle le compare à une brosse manuelle et non à un modèle électrique concurrent).

Bonus sympa: son étui de voyage comprend une source de lumière UV qui tue les bactéries.

| La brosse à dents électrique durable Suri

| Prix: environ 85 euros, pour le modèle de base sans étui, hors frais de port.

3 | L'écran Samsung Odyssey Neo G9 G95NC

L'écran Samsung Odyssey Neo G9 G95NC fait 57 pouces de diamètre.

"Plus votre écran est grand, plus vous êtes efficace." Samsung repousse les limites de ce mantra avec son nouveau Odyssey Neo G9 G95NC. Avec un diamètre de 57 pouces (soit un peu moins d'un mètre et demi d'image), il propose l'équivalent de deux écrans de 32 pouces avec une résolution 4K (3840x2160 pixels).

L'Odyssey Neo est un "écran incurvé 1000R". Sa courbe épouse ainsi votre champ de vision de manière plus naturelle. Il affiche également des images HDR (High Dynamic Range) jusqu'à une luminosité de 1.000 nits. (Un "nit" équivaut à la luminosité d'une bougie allumée). Pour le rétroéclairage, Samsung utilise des minileds, qui permettent d'obtenir un rapport de contraste très élevé.

Ce mastodonte est avant tout destiné aux personnes disposant d'un bureau suffisamment grand pour accueillir un tel écran XXL (1327 x 601 x 499 mm). Il vise avant tout les gamers qui bénéficient de la certification AMD FreeSync Premium Pro (la technologie G-Sync de Nvidia n'est pas prise en charge) et d'un éclairage RVB intégré et contrôlable. Les travailleurs qui aiment avoir plusieurs fenêtres visibles en même temps sur leur écran apprécieront également l'Odyssey NEO. Pour les tâches telles que l'édition de photos ou de vidéos - qui nécessitent une grande précision des couleurs - cet écran est moins adapté.

4 | La platine vinyle Linn Sondek LP12 - 50 (design par Sir Jony Ive)

La platine vinyle Linn Sondek LP12 - 50.

Sir Jony Ive, le légendaire designer d'Apple qui a marqué de son empreinte la musique sur support physique en concevant l'iPod, est peut-être (du moins selon notre interprétation) en quête de rédemption. Il suffit de regarder ce magnifique tourne-disque. Il s'agit d'une collaboration entre la marque écossaise de produits audio haut de gamme Linn et la société de design LoveFrom de Jony Ive.

La platine LP12 de Linn est une référence dans le monde de l'audio depuis le début des années 1970 et a toujours nécessité un investissement considérable. La LP12-50, avec laquelle la marque célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire, n'est pas seulement une édition très limitée (250 exemplaires, réservations possibles via le site web de Linn), elle a aussi son prix: celui d'une voiture de luxe.

Pour ceux qui cherchent une platine de haute qualité à un prix plus raisonnable, nous recommandons la Technics SL-1500C. Celle-ci présente un design tout aussi iconique et est équipée d'un bras de lecture qui se relève automatiquement dès que le disque est entièrement joué. Même pas besoin de se lever de son siège!

La platine vinyle Technics SL-1500C.

5 | Le casque antibruit sans fil Bowers & Wilkins Px8

Le casque antibruit sans fil Bowers & Wilkins Px8.

La musique adoucit les mœurs... Et les casques antibruit atténuent également le brouhaha ambiant du bureau ou des rues de la ville grâce à une technologie qui supprime le vacarme.

Le marché des casques antibruit a été dominé par Bose pendant de nombreuses années. Mais depuis un moment, la marque affronte la sérieuse concurrence de Sony, avec le succès des modèles WH-1000XM4 et XM5. Le XM4, quant à lui, se trouve aux alentours de 250 euros, une aubaine quand on sait que le modèle XM5 affiche un prix 75 euros plus élevé pour des caractéristiques légèrement améliorées.

Le WH-1000XM4 de Sony affiche un très bon rapport qualité-prix.