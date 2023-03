5 restaurants à découvrir à Bruxelles

1. L'originalité de Tatar

2. La créativité de Màloma

Au Màloma, passion et créativité s'expriment aussi bien dans l'assiette que dans le verre. Aux abords du parc Josaphat, le chef Athanassopoulos est un adepte de la fermentation au point que même le nom de leur restaurant fait référence au processus de fermentation malolactique.

Au restaurant Màloma à Schaerbeek, dynamisme et créativité au rendez-vous

3. L'écologie des pizzas Nona

Dans votre assiette | Les pizzas de Nona allient écologie et saveurs authentiques

4. L'âme Art déco de la Taverne du Passage

Dans un cadre Art déco séduisant, le chef Antoine Mariscal propose une version contemporaine des classiques de la cuisine de brasserie, dont les incontournables croquettes de crevettes grises, la sole meunière et l'américain frites, aux côtés de plats plus surprenants, comme la burrata, la collection de betteraves et de grenades.