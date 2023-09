6 événements en extérieur à Bruxelles ce week-end

View this post on Instagram

4 | BOOM, marché créatif et durable à Saint-Gilles

Dimanche

Dans la commune de Saint-Gilles, devant la maison communale, est organisé BOOM, un marché créatif et durable regroupant plus de 80 artisans et créateurs présents pour faire découvrir aux habitants leur savoir-faire et leur passion. Des initiatives locales et durables dont il est possible d'acheter des pièces uniques, en sirotant un verre ou en dégustant l'un des encas proposés par les food trucks sur place. En prime ce dimanche: un atelier vélo avec Papa Douala.