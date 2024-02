Dans ce monde nouveau, la Parisienne n'aura plus sa place?

Pendant les semaines de la mode, sur les plateaux de tournage ou dans les cercles artistiques, vous avez de fortes chances de croiser cette tribu, car la Parisienne exerce généralement un métier créatif avec des horaires flexibles, ce qui la conduit directement de son lieu de travail au bar-tabac du coin où elle retrouve la bande d'amis avec lesquels elle va passer la soirée.

La regrettée Jane Birkin incarnait, à la perfection, le courant bohème chic nonchalant très parisien. © Getty Images

D'où vient-elle?

Les historiens, sociologues et anthropologues se sont penchés à maintes reprises sur ce phénomène. Certains soutiennent que "la Parisienne" est un concept imaginaire créé par les écrivains français de la fin du XIXème siècle, comme Balzac et Maupassant, mais qu'elle est pratiquement inexistante en dehors de la littérature. Léon Gozlan écrivait, dans "Les Maîtresses à Paris" en 1852: "La Parisienne est un démon d'esprit, un composé d'esprit et de grâce, la femme sans pareille pour souper toute la nuit."

D'autres, au contraire, pensent que la Parisienne est un mythe créé par le monde anglo-saxon et propagé par les agences de tourisme depuis le XVIIIème siècle. En 1857, l'écrivaine américaine Harriet Beecher Stowe s'émerveillait dans "Souvenirs heureux, voyage en Angleterre, en France et en Suisse", du goût, du mode de vie et de la beauté des Parisiennes. D'ailleurs, l'engouement anglo-saxon pour les Parisiennes est toujours d'actualité, ainsi qu'en témoigne le succès de séries Netflix comme "Emily in Paris". Cette dernière a poussé des hordes de fans coiffées de bérets à envahir la capitale à la recherche de romance.

La dernière théorie en vogue suggère que l'image de la Parisienne est le produit d'un fantasme essentiellement masculin, émanant de l'intellectuel parisien et d'un imaginaire collectif en constante expansion. Les écrivains et les artistes auraient créé l'image idéale de la femme belle, intelligente et élégante, mais aussi rebelle, difficile à approcher et qu'il faut conquérir.

Digne fille de ses parents, au chic décontracté, le nom de Charlotte Gainsbourg apparaît invariablement dans la liste des incarnations de "la Parisienne". © Getty Images

Qu'en est-il en 2024?

Certains affirment que la Parisienne, cette incarnation de la féminité à la fois décontractée et sophistiquée, évoquant une subtile volupté et une réserve apparente, est en voie d'extinction. Elle ne survit plus que dans les mailings de marketing, les campagnes publicitaires et les magazines. Dans son livre "Je ne suis pas Parisienne" (2019), l'écrivaine et militante Alice Pfeiffer ne voit la Parisienne que comme un produit marketing reflétant la gentrification de Paris, l'expulsion de la classe ouvrière vers les banlieues et l'invisibilisation des femmes issues de l'immigration. En d'autres termes, les femmes ne se reconnaissent plus dans ce personnage caricatural qui avance dans la vie avec panache, juchée sur des talons vertigineux, une cigarette à la main et un bambin dans l'autre, à la recherche de l'amour et de l'épanouissement personnel.

Il semblerait que la Parisienne, du moins telle qu'elle est représentée dans le monde de la mode et du cinéma, soit devenue le vestige d'un monde révolu. Dans le meilleur des cas, elle est perçue comme trop bourgeoise, mais elle est plutôt perçue comme une femme extrêmement égocentrique, manipulatrice et destructrice, surtout envers elle-même.

Dans un monde nouveau qui lutte pour moins de chauvinisme et plus de tolérance (et qui doute aussi des bonnes intentions de Serge Gainsbourg), la Parisienne n'aurait plus sa place. Peut-être faudrait-il désormais la protéger en tant que patrimoine mondial immatériel, à l'instar de la baguette ou du carnaval de Binche?