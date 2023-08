De Bobbi Brown à Jamie Oliver | Les meilleures interviews Sabato en 2023

À 48 ans, il est célèbre depuis plus longtemps qu’il n’a été anonyme. Il aurait pu prendre sa retraite ou acheter un club de foot, mais il a préféré poursuivre sa croisade: que les gens, et surtout les enfants, mangent mieux. En parallèle, Jamie Oliver continue de réaliser des séries télé et de publier des livres. Il fulmine toujours contre le gouvernement à propos de la malbouffe dans les cantines scolaires. Mais il lui arrive aussi de trébucher: son plus grand échec a été sa chaîne de restaurants italiens en Angleterre, liquidée en 2019. Mais, il n’est pas homme à baisser les bras: son enthousiasme est aussi légendaire que sa cuisine.

3 | Bobbi Brown | L'icone du maquillage

Elle pourrait remplir ses journées de brunchs et de lunchs, de shopping et de golf, ou ne rien faire du tout. Mais Bobbi Brown, 66 ans et multimillionnaire, n'en a aucune envie: "Travailler me donne de l’énergie. Je ne me vois pas prendre ma retraite." Au début des années 1980, elle fait figure de pionnière dans le monde du maquillage en prônant un look naturel dans un milieu de la mode dominé par l’extravagance, les couleurs vives, les maquillages chargés, les lèvres rouge flash et les yeux noyés dans l’eye-liner noir style Madonna "Holiday" ou Boy George "Karma Chameleon".

Bobbi Brown lance en 1991 la marque de maquillage à son nom, rachetée en 1995 par Estée Lauder Companies.

Lorsque Bobbi Brown a maquillé Jerry Hall pour sa première couverture de Cosmopolitan, elle a vu la top modèle se tartiner de plusieurs couches de fond de teint supplémentaires. "Quelqu’un comme moi, qui disait aux femmes qu’elles devaient se sentir libres d’être elles-mêmes et qu’il n’était pas nécessaire d’effacer la moindre tache de rousseur, c’était tout à fait nouveau." Elle lance sa première marque de maquillage en 1991, avec un succès planétaire à la clef. Retour sur une réussite entrepreneuriale hors-du-commun avec la femme d'affaires.

4 | Mous Lamrabat | Un photographe qui bouscule son temps

Avec ses photographies, Mous Lamrabat (40 ans) n'a pas peur de lever de nombreuses barrières. Avec audace, ce Belgo-marocain jongle avec les contradictions sur la même image et mêle traditions et nouveaux symboles, bousculant ainsi les préjugés. Son exposition A(r)mour est d'ailleurs à l'affiche du MAD à Brxuelles jusqu'au 2 septembre prochain. À cette occasion, il nous a partagé sa vision du monde et ses engagements personnels.

Mous Lamrabat détourne les grandes marques avec une pointe d'ironie. © Tim Coppens

Le monde de la mode est également fou de Mous Lamrabat. Il est apparu dans Vogue Arabia, GQ Middle East et Vanity Fair. Parallèlement, il réalise des campagnes pour YSL Beauty, Burberry et Chanel. Il a photographié Pharrell Williams, Stromae et Joey Bada$$, mais est tout aussi heureux de prendre en photo Bernard Arnault, le président de LVMH. L’année dernière, il a remporté le Belgian Fashion Award dans la catégorie "professional of the year" et une expo solo lui a été consacrée au musée de la photographie Foam d’Amsterdam, "Blessings from Mousganistan".

5 | Dawa Yangzum Sherpa | Alpiniste et féministe

Briser le plafond de verre sur le toit du monde, c’est la mission que s'est donnée Dawa Yangzum Sherpa. À 33 ans, cette guide expérimentée a déjà gravi l’Everest à plusieurs reprises. Elle souhaite désormais emmener d’autres femmes au sommet avec des formations qui leur sont spécialement destinées. Dawa Yangzum Sherpa est la première femme népalaise à détenir une licence de la Fédération internationale des associations de guides de montagne. Elle a déjà formé 90 femmes au métier de guide de montagne. "L’alpinisme reste une activité masculine: Je veux donner aux femmes la possibilité d’être aussi compétentes."

Dawa Yangzum Sherpa a déjà formé 90 femmes au métier de guide de montagne. © Franck Gazzola / Courtesy of Rolex

Comme elle, des centaines de sherpas - les guides de montagnes népalais - aident les alpinistes à gravir le plus célèbre mont du monde. "Souvent, les personnes qui veulent atteindre le sommet n’ont pas suffisamment d’expérience", explique Dawa Yangzum Sherpa. "Elles cherchent sur internet ‘Comment escalader le mont Everest’, paient une somme considérable et s’attendent à atteindre leur objectif sans problème. Plus il y a de sherpas, plus y a de confort. Mais ce sont ces mêmes sherpas qui doivent résoudre les problèmes des alpinistes lorsqu’ils sont en difficulté et les soutenir au sens propre du terme. Parfois, ils y laissent la vie." Dans une interview, la jeune femme revient sur les difficultés d'un milieu sportif profondément inégalitaire.