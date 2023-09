Johan Lolos | Photographe, globe-trotter et star d'Instagram

14h00 | "Nous profitons de la fin de l’été pour enfourcher nos vélos électriques et aller manger une crème glacée. En Belgique, je mène une vie très simple et ça me plaît. Delphine et moi revenons d’un mois de road trip en Grèce. Une fois rentrés, nous avons hâte de prendre une bonne douche et de retrouver notre chatte. Mais après un mois passé à la maison, nous avons de nouveau des fourmis dans les jambes. Ma vie est pleine de contrastes et c’est ce qui lui maintient son équilibre. D’ailleurs, notre chatte est extrêmement indépendante et peut parfaitement vivre seule pendant deux ou trois mois."