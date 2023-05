À visiter | La villa méconnue tatouée par Jean Cocteau

Après cinq ans de travaux, Santo Sospir rouvre ses portes. Cette villa légendaire a été customisée par Jean Cocteau et restaurée dans les moindres détails.

Où iriez-vous si vous pouviez voyager dans le temps? Voilà six ans que nous avons la réponse à cette question du questionnaire de Proust. Nous avions alors visité Santo Sospir, une villa légendaire sur une pointe rocheuse entre Nice et Monaco, et aurions tout donné pour y vivre un été d’après-guerre. Le terme "hotspot" est presque un euphémisme, et pas seulement parce qu’il y fait torride en été. Avec son ballet incessant d’artistes, de mondains, d’intellectuels, d’hommes de pouvoir et d’artistes, Santo Sospir était the place to be.

La Villa Santo Sospir, 14, avenue Jean Cocteau à Saint-Jean–Cap-Ferrat.

Réouverture en octobre.

www.villasantosospir.fr

Cocteau sur tous les murs

La figure centrale était Francine Weisweiller (1916-2003), propriétaire de la villa, un personnage dont on espère qu’il sera un jour porté à l’écran. Elle était d’une beauté éblouissante, s’habillait avec élégance et connaissait tout le monde. Pablo Picasso, Greta Garbo et Marlene Dietrich venaient à ses dîners; elle était la muse d’Yves Saint Laurent; Gianni Agnelli et son épouse Marella passaient leurs vacances chez elle; Alain Delon et Romy Schneider y ont vécu leur romance; à Paris, Marie-Laure et Charles de Noailles étaient ses voisins; Coco Chanel était une amie, comme l’architecte d’intérieur Madeleine Castaing, qui a décoré Santo Sospir. Mais l’invité le plus important de Santo Sospir fut l’artiste français Jean Cocteau (1889-1963), à qui l’on doit des poèmes, des romans, des pièces de théâtre, des essais et des critiques d’art, mais aussi des dessins, des peintures et des films. En 1950, Francine Weisweiller l’invite à passer une semaine de vacances dans sa villa. Il y restera plus de dix ans et y laissera son empreinte: il couvre la maison de fresques et réalise deux mosaïques dans le jardin.

La villa Santo Sospir, tatouée par Jean Cocteau. © David M. Benett / Getty Images

"Je ne voulais pas habiller les murs, mais dessiner sur leur peau, tatouer la villa." Jean Cocteau

"Une fois que Cocteau passait trois ou quatre jours chez nous, il avait demandé à ma mère la permission de dessiner au-dessus de la cheminée. Parce qu’il ne supportait pas l’oisiveté", raconte Carole Weisweiller, fille de Francine. Et parce qu’il trouve les murs blancs ennuyeux. Quand Henri Matisse vient en visite, il lance à Cocteau: "Lorsqu’on décore un mur, on décore les autres." Cinq mois plus tard, Cocteau avait décoré tous les murs. Suivront les plafonds, les abat-jours, les tables et les armoires. Une œuvre d’art complète, dans laquelle il mêle figures mythologiques et éléments de la vie des pêcheurs méditerranéens. "Je ne voulais pas habiller les murs, mais dessiner sur leur peau, tatouer la villa", déclare Cocteau dans un film qu’il réalise sur la maison en 1952.

