Au pied du Mont Ventoux | Hôtels, restaurants et culture

Crillon Le Brave

Ce lieu respire l’atmosphère provençale: romantique et élégant, entouré de vignes et d’oliviers, avec vue sur le Mont Ventoux. Et, olive sur la pissaladière, un service cinq étoiles exceptionnel. Cet hôtel de luxe se compose de neuf maisons, chacune avec sa propre histoire, qui forment un ensemble harmonieux. Au fil de ruelles et places, on se promène d’un bâtiment à l’autre, tout en profitant d’une vue exceptionnelle.